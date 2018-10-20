В Черновицкой области водителя раздавил собственный грузовик

20 октября, 2018, 13:43

Трагический случай произошел 19-го октября около 11-ти часов на Кицманщине вблизи села Стрелецкий Кут

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

31-летний местный житель ехал за рулем собственного автомобиля марки "Камаз" по лесной дороге на окраине села. Во время движения на повороте внезапно распахнулась водительская дверь. Пытаясь ее закрыть, водитель не удержался и выпал из кабины под задние колеса грузовика, который далее самостоятельно продолжал движение.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи Кицманского отдела полиции начали уголовное производство за частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся следственные действия. Сотрудники полиции устанавливают все детали гибели водителя.