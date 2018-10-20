Трагедия на празднике в Индии: жертв поезда больше 60, раненых - сотни

20 октября, 2018, 08:42

В Индии число жертв крушения поезда превысило 60 человек, раненых - сотни

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на местные СМИ.

По данным медиков, всего было госпитализировано 80 человек, 25 из них находятся в «очень тяжелом состоянии».

Трагедия с множеством жертв произошла накануне вечером в окрестностях города Амритсар на северо-западе Индии. Толпа людей – от 300 до 700 человек – отмечали индуистский праздник Дашахра, что символизирует победу добра над злом. Они наблюдали за церемонией сожжения чучела царя демонов Раваны, что сопровождалось взрывами фейерверков. Когда петарды начали разрываться, организаторы праздника попросили толпа немного отойти, пишет издание The Times of India. Из-за этого многие и оказался на железнодорожных путях.

К этому времени солнце уже зашло, и участники праздника не заметили поезд, который двигался по рельсам на большой скорости. Как рассказали представители полиции, люди также могли не услышать звук поезда, который приближался, из-за шума петард.

Власти штата Пенджаб, где произошла трагедия, заявили о мобилизации сил для оказания помощи раненым, количество которых оценивается в сотни человек.