Ситуация на фронте: один украинский военный ранен, 7 обстрелов
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"В течение текущих суток по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. В одном случае вблизи Гнутова противник применил противотанковую управляемую ракету", - говорится в информационном сообщении ООС.
Кроме того, россияне и наемники открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил возле населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино.
"В результате обстрелов российских оккупантов, к сожалению, ранен один украинский военнослужащий. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", - сказано в отчете.
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