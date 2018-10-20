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Ситуация на фронте: один украинский военный ранен, 7 обстрелов

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) в субботу, 20 октября 2018 года, по состоянию на 18:00 российско-террористические войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. В одном случае вблизи Гнутова противник применил противотанковую управляемую ракету", - говорится в информационном сообщении ООС.

Кроме того, россияне и наемники открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил возле населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино.

"В результате обстрелов российских оккупантов, к сожалению, ранен один украинский военнослужащий. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", - сказано в отчете.

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