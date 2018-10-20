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Синод УПЦ КП скорректировал титул Филарета

Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) изменил правила титулования предстоятеля УПЦ КП, утвердив полное и сокращенные формы титула

Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"Священный Синод изменил правила титулования предстоятеля Киевского патриархата. Отныне существуют его полный официальный титул и сокращены его варианты, которые используются в повседневной жизни и богослужении и в отношениях с другими поместными церквями", - написал архиепископ Евстратий на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По его словам, полный официальный титул предстоятеля УПЦ КП звучит так: "Святейший и Блаженнейший (имя), архиепископ и митрополит Киева - матери городов Руських, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит ".

Сокращенное титул имеет следующую форму: "Святейший (имя), патриарх Киевский и всей Руси-Украины", сообщил Евстратий.

"В отношениях с другими поместными православными церквами допустимой формой является" Блаженнейший архиепископ (имя), митрополит Киевский и всей Руси-Украины "", - пояснил архиепископ.

Согласно решению Синода УПЦ КП, опубликованном на сайте Церкви, для предстоятеля УПЦ Киевского патриархата вводятся полная и сокращенные формы титула "в связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, учитывая историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства ".

Как сообщалось, митрополит УПЦ (МП) назвал себя и остальные Киевской митрополии клириками Вселенского патриархата.

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