США поддерживают прогресс в вопросе украинской автокефалии
20 октября, 2018, 08:16
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон "поддерживает право украинцев молиться так, как они хотят", и призвал Украинскую церковь и власть продвигать ценности "толерантности, сдержанности и понимания"
Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Госдепа 19 октября.
"Соединенные Штаты поддерживают свободу религий и права религиозных групп, в частности, украинского православия, свободно исповедовать свою веру без внешнего вмешательства", - подчеркнул Помпео.
Отмечается, что США уважают религиозный выбор украинцев и надеются, что его примут другие.
"Уважение, сдержанность и взаимопонимание являются залогом мирного сосуществования и процветания людей разных конфессий. США призывают церковь и власть активно пропагандировать эти ценности на пути к созданию независимой Украинской церкви", - говорится в заявлении.
- Как сообщалось, Парубий заявил, что Украина получит Томос до Нового года.
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