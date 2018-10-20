США поддерживают прогресс в вопросе украинской автокефалии

20 октября, 2018, 08:16

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон "поддерживает право украинцев молиться так, как они хотят", и призвал Украинскую церковь и власть продвигать ценности "толерантности, сдержанности и понимания"

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Госдепа 19 октября.

"Соединенные Штаты поддерживают свободу религий и права религиозных групп, в частности, украинского православия, свободно исповедовать свою веру без внешнего вмешательства", - подчеркнул Помпео.

Отмечается, что США уважают религиозный выбор украинцев и надеются, что его примут другие.

"Уважение, сдержанность и взаимопонимание являются залогом мирного сосуществования и процветания людей разных конфессий. США призывают церковь и власть активно пропагандировать эти ценности на пути к созданию независимой Украинской церкви", - говорится в заявлении.