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США поддерживают прогресс в вопросе украинской автокефалии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон "поддерживает право украинцев молиться так, как они хотят", и призвал Украинскую церковь и власть продвигать ценности "толерантности, сдержанности и понимания"

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Госдепа 19 октября.

"Соединенные Штаты поддерживают свободу религий и права религиозных групп, в частности, украинского православия, свободно исповедовать свою веру без внешнего вмешательства", - подчеркнул Помпео.

Отмечается, что США уважают религиозный выбор украинцев и надеются, что его примут другие.

"Уважение, сдержанность и взаимопонимание являются залогом мирного сосуществования и процветания людей разных конфессий. США призывают церковь и власть активно пропагандировать эти ценности на пути к созданию независимой Украинской церкви", - говорится в заявлении.

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