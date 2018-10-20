Скандал во Львове. SMM Forum проходит исключительно на русском языке

20 октября, 2018, 16:03

Сегодня, 20 октября 2018 года, во Львове активисты пикетировали русскоязычный SMM Forum

Акция протеста проходила у входа на “Арену Львов”, где проходил русскоязычный форум. Участие в протесте приняли около 20 человек, передает Вголос.

Организатор акции протеста “Львоф не ґаваріт па русски!” Андрей Сывохип рассказал, что он уже не первый год добивается, чтобы выступления лекторов на LVIV SMM FORUM IV переводили на украинский язык, однако организаторы мероприятия его постоянно игнорируют.

"Русскоязычный SMM Forum проходит во Львове уже не первый год. И я постоянно обращался к его организаторам, чтобы они обеспечили перевод выступлений русскоязычных лекторов на украинский язык . Когда я узнал, что 20 октября во Львове будет проходить очередной форум, я начал писать организаторам мероприятия относительно языка выступлений лекторов, однако они не хотели со мной общаться. Также на сайте SMM Forum не было указано, что все спикеры будут выступать исключительно на русском языке”, - отметил львовянин.

Сывохип заявил, что он обращался к городскому голове Львова Андрею Садовому, чтобы тот убедил организаторов форума о том, что на таком мероприятии должен быть синхронный перевод выступлений иностранных лекторов на украинский язык.

“Я писал обращение на имя Садового, чтобы Львовский городской совет нам помог в том, чтобы на форуме можно было организовать украиноязычный перевод выступлений, однако прошел месяц, а ответа мы так и не получили. Я имел встречу с организатором SMM Forum Александром. Это произошло из-за того, что мы с друзьями хотели купить большое количество билетов на форум гражданских инициатив "Языковая безопасность" и "Прочь от Москвы". Мы поговорили с организатором и он пообещал нам провести опрос среди участников форума, нужен ли им синхронный перевод. Впоследствии он сказал, что много людей ответили, что им важно, на каком языке будут выступать лекторы. И позже он предложил участникам форума доплатить за перевод на украинский язык. Мне известно, что пять человек были готовы это сделать, но организатор заявил, что этого мало”, - добавил Сывохип.

Инициатор акции протеста отметил, что впоследствии организаторы форума заявили, что никакого перевода на украинский язык не будет.

“Во вторник я хотел купить билет на событие. Мне сказали, что перевода на украинский не будет. Из всех лекторов только один согласился выступить на украинском, а другие принципиально отказались менять язык выступления. Я считаю, что организаторы форума ограничивают большое количество людей, которые не знают русского языка или не воспринимают информацию на этом языке”, - отметил активист.

Сывохип утверждает, что много участников SMM Forum сегодня впервые узнали от протестующих, что все выступления будут исключительно русскоязычными.

“Участники SMM Forum, заходя на "Арену Львов", где проходило мероприятие, говорили, что они не знают, на каком языке будут выступать спикеры. Много людей говорили, что если бы они знали, что мероприятие будет русскоговорящим, они бы его не посетили. Зато организаторы акции вообще отказались общаться с нами”, - отметил организатор акции протеста "Львоф не ґаваріт па русски!".

Отметим, что входные билеты на SMM Forum во Львове стоили от 1490 грн до 4990 грн.