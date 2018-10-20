Российская пропаганда назвала три версии того, почему Владислав Росляков мог устроить бойню в Керчи

20 октября, 2018, 21:50

Прокремлевские российские СМИ, прежде всего газеты и телеканалы, известные своими тенденциозными материалами на тему Украины, Запада и антипутинской оппозиции и ситуации в стране в целом, особенно подчеркивают, что мать 18-летнего Владислава Рослякова, который подозревается в терактах на территории Керченского политехнического колледжа, принадлежит к запрещенной в России религиозной организации Свидетелей Иеговы

Это прежде всего газеты "Комсомольская правда" и "Взгляд", а также телеканалы НТВ и Life.ru.

В частности, военный корреспондент КП Дмитрий Стешин, известный своими манипулятивными статьями из различных "горячих точек" верования матери называет причиной №1 того, что парень мог совершить массовое убийство своих сверстников. Его материал называется "Жертва секты, сетевой игры или жестокости подростков: три причины, которые могли толкнуть "керченского стрелка" на преступление". Там есть такие слова:

"...Рослякову просто сломали психику, а то, что произошло в колледже, - лишь последствия "религиозного воспитания". И еще, люди, знакомые со "Свидетелями" не понаслышке, уверены, что секту запретили, но сектанты никуда не делись".

Пропагандист подтверждает, что парень не принадлежал к упомянутому "американскому", как он выразился, религиозному течению, однако, как он пишет, дело во взглядах матери, которая якобы воспитывала его отчужденным от окружающего мира и агрессивно настроенным к другим людям.

Про отца, кстати, из других источников известно, что он не живет семьей. Имеет инвалидность.

Мать - санитарка в онкоцентре.

Расстались родители не благодаря вере матери, а из-за того, что папа злоупотреблял спиртным и бил маму Владислава.

Религиозную версию Стешин считает основной в этом деле. К ней он примешивает геополитику, а Свидетелей Иеговы в итоге вообще обвиняет в "жертвоприношении", устроенном руками Рослякова:

"Расстрел в Керчи случился очень вовремя. Керчь - это ворота в Азовское море, в котором сейчас, мягко говоря, неспокойно. Так неспокойно, что МИД РФ уже официально заявляет, что не позволит НАТО проводить в Азове учения. Тоже совпадение? И здесь, в Керчи, происходит массовое жертвоприношение. Совпадение?"

В свою очередь газета "Взгляд" напечатала статью "Могли ли религиозные взгляды матери керченского стрелка превратить сына в убийцу", где прослеживается та же мысль: Свидетели Иеговы не учат кого-то убивать, они пацифисты, но их вероучения опасны для детей.

Вот что объясняет один из "экспертов", слова которого приводятся в материале, о том, почему Владислав Росляков мог быть нелюдимым:

"Если иеговист вступает в секту, он прекращает отношения со всеми, кроме членов этой секты... Свидетели Иеговы не считают полноценными людьми тех, кто не входит в эту организацию. Те, кого пока не удалось привести, погибнут при Страшном суде, и пока они не вошли в секту, даже смысла общаться с ними нет".

Справка

В РФ сейчас насчитывается около 200 тыс. Свидетелей Иеговы. Под арестом находится около 20 из них.

При этом представители власти требуют не ограничиваться запретом на литературу и агитацию в общественных местах и во время поквартирных обходов, но и разрешить на законодательном уровне лишать "экстремистов" (организация признана "экстремистской") в случае необходимости родительских прав.

Правозащитники не исключают, что трагедия в Керчи может быть использована именно с этой целью. И новые ограничения коснутся, как предполагается всех "нетрадиционных" церквей, то есть не РПЦ. Также, наверное, речь пойдет об ужесточении контроля за Интернетом.