Российская пропаганда назвала три версии того, почему Владислав Росляков мог устроить бойню в Керчи
Это прежде всего газеты "Комсомольская правда" и "Взгляд", а также телеканалы НТВ и Life.ru.
В частности, военный корреспондент КП Дмитрий Стешин, известный своими манипулятивными статьями из различных "горячих точек" верования матери называет причиной №1 того, что парень мог совершить массовое убийство своих сверстников. Его материал называется "Жертва секты, сетевой игры или жестокости подростков: три причины, которые могли толкнуть "керченского стрелка" на преступление". Там есть такие слова:
"...Рослякову просто сломали психику, а то, что произошло в колледже, - лишь последствия "религиозного воспитания". И еще, люди, знакомые со "Свидетелями" не понаслышке, уверены, что секту запретили, но сектанты никуда не делись".
Пропагандист подтверждает, что парень не принадлежал к упомянутому "американскому", как он выразился, религиозному течению, однако, как он пишет, дело во взглядах матери, которая якобы воспитывала его отчужденным от окружающего мира и агрессивно настроенным к другим людям.
Про отца, кстати, из других источников известно, что он не живет семьей. Имеет инвалидность.
Мать - санитарка в онкоцентре.
Расстались родители не благодаря вере матери, а из-за того, что папа злоупотреблял спиртным и бил маму Владислава.
Религиозную версию Стешин считает основной в этом деле. К ней он примешивает геополитику, а Свидетелей Иеговы в итоге вообще обвиняет в "жертвоприношении", устроенном руками Рослякова:
"Расстрел в Керчи случился очень вовремя. Керчь - это ворота в Азовское море, в котором сейчас, мягко говоря, неспокойно. Так неспокойно, что МИД РФ уже официально заявляет, что не позволит НАТО проводить в Азове учения. Тоже совпадение? И здесь, в Керчи, происходит массовое жертвоприношение. Совпадение?"
В свою очередь газета "Взгляд" напечатала статью "Могли ли религиозные взгляды матери керченского стрелка превратить сына в убийцу", где прослеживается та же мысль: Свидетели Иеговы не учат кого-то убивать, они пацифисты, но их вероучения опасны для детей.
Вот что объясняет один из "экспертов", слова которого приводятся в материале, о том, почему Владислав Росляков мог быть нелюдимым:
"Если иеговист вступает в секту, он прекращает отношения со всеми, кроме членов этой секты... Свидетели Иеговы не считают полноценными людьми тех, кто не входит в эту организацию. Те, кого пока не удалось привести, погибнут при Страшном суде, и пока они не вошли в секту, даже смысла общаться с ними нет".
Справка
В РФ сейчас насчитывается около 200 тыс. Свидетелей Иеговы. Под арестом находится около 20 из них.
При этом представители власти требуют не ограничиваться запретом на литературу и агитацию в общественных местах и во время поквартирных обходов, но и разрешить на законодательном уровне лишать "экстремистов" (организация признана "экстремистской") в случае необходимости родительских прав.
Правозащитники не исключают, что трагедия в Керчи может быть использована именно с этой целью. И новые ограничения коснутся, как предполагается всех "нетрадиционных" церквей, то есть не РПЦ. Также, наверное, речь пойдет об ужесточении контроля за Интернетом.
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