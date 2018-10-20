Россия, Иран и Китай пытаются повлиять на выборы в Конгресс, - спецслужбы США

20 октября, 2018, 07:53

Правительство США заявило в пятницу, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс в ноябре, а Минюст обвинил россиянку в участии в такой схеме

Об этом сообщает The Washington Post.

"Операции этих стран имеют целью использование СМИ и соцсетей для продвижения дезинформации и рекламы с целью увеличения разногласий в американском обществе", - говорится в совместном заявлении 4 спецслужб и правоохранительных органов.

"Внешнее вмешательство на выборах в США является угрозой нашей демократии. Определения и предотвращения вмешательству является нашим главным приоритетом", - подчеркнули в Национальной разведке, Минюсте, ФБР и Департамента внутренней безопасности.

В ведомствах заявили, что сейчас нет доказательств существования нарушений инфраструктуры, которые могут быть использованы для подрыва процесса голосования и изменения результатов, но это не означает, что этих угроз не существует.

Как сообщалось, Министерство юстиции США обвинило 44-летнюю россиянку Елену Хусьянову в организации заговора с целью вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2018 года.

В Минюсте США утверждают, что Хусьянова работала главным бухгалтером в проекте "Лахта", который финансировался российским бизнесменом Евгением Пригожиным и еще двумя подконтрольными ему компаниями — Concord Management и Concord Catering.

В ведомстве считают, что россиянка контролировала финансовые документы о расходах на деятельность в США, в том числе на работу активистов, рекламу в соцсетях, регистрации доменов и продвижения новостей в соцсетях.