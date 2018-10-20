Россия потеряла права на арестованное в Украине судно "Норд"

20 октября, 2018, 19:32

Украинская прокуратура передала в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве арестованное российское судно "Норд" Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генеральной прокуратуры Украины.

"Решение принято с целью сохранения бюджетных средств, которые расходуются на содержание арестованного судна на территории морского порта "Бердянск", - отметили в украинской прокуратуре.

В обнародованном в пятницу вечером сообщении отмечается, что передача состоялась во исполнение постановления Херсонского городского суда Херсонской области.

"Цель передачи судна - осуществление всех мероприятий по управлению с целью сохранения или увеличения стоимости активов или передачи активов в управление на основании договора управления или распоряжения, или реализации соответствующих активов с дальнейшим размещением денежных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства", - отметил начальник управления прокуратуры АР Крым Евгений Комаровский.

Затем российский сейнер планируют выставить на аукцион.

В офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщили, что способствовали соблюдению права на собственность моряков судна "Норд", поскольку во время передачи судна в АРМА для дальнейшей реализации на аукционе были обнаружены личные вещи моряков.