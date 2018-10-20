 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Купил машину? Посади дерево!": Тойота-Украина инициировала озеленение Киева

Японский сад в Киеве от Toyota: компания провела ежегодную экологическую акцию

Об этом сообщает Еспресо.TV.

6 октября 2018 года в Киеве состоялась 8 ежегодная екоакция "Купил машину? Посади дерево!", организованная компанией "Тойота-Украина" и международным благотворительным фондом "Украина! Я за тебя!". Более 100 активистов – партнеры и клиенты компании, а также ее сотрудники с семьями – в течение 2,5 часов высадили 110 деревьев и 168 других растений и цветов в Оболонском районе столицы. Таким образом "Тойота-Украина" продолжает добрую традицию глобальной кампании бренда Toyota по озеленению планеты.

С каждым годом акция "Купил машину? Посади дерево!" приобретает все большую популярность. Так, в этом году к экологической активности включились не только сотрудники компании "Тойота-Украина", но и члены их семей, клиенты дилерских центров Toyota и другие жители города, которые хотят видеть его улицы зелеными и цветущими.

"Много лет подряд Киев считался самым зеленым городом Украины. Однако с расширением инфраструктуры зданий стало больше, учащаются и случаи вырубки деревьев ради высвобождения территорий под новые сооружения. Наша столица уже не такая зеленая и живописная, как когда – то- теперь меньше места для отдыха на природе и прогулок с детьми. Поэтому, услышав об акции Toyota, я с удовольствием к ней присоединился и даже пригласил свою семью к участию. Считаю, что это очень благородная и достойная внимания инициатива, ведь мы своими руками строим атмосферу вокруг и возрождаем естественную красоту города, в котором живем", – говорит Сергей, участник акции.

Участники акции расширили японский сад, расположенный напротив салона "Тойота Сити Плаза" по адресу пр-т Сек. Бандеры, 24-Б. После завершения сегодняшней акции здесь появилось 110 новых деревьев, среди которых – можжевельник, сумах и катальпа. Последняя в перечне растение очень распространено в Японии, отчизне бренда Toyota, и известна еще одним названием – "дерево счастья".

"Это невероятно, что посреди нашего города появился настоящий японский сад с его живописным дизайнерским ландшафтом. Мы с семьей отправляемся сюда на прогулку, как к другой, далекой страны, где совсем другие деревья и новая невероятная атмосфера. А еще прекраснее то, что мы сами помогли создать этот зеленый простор. Замечательно, что именно компания, в которой я работаю, инициировала такой проект и сделала возможной его реализацию", – комментирует Роман, сотрудник компании "Тойота-Украина".

Интересно, что до 2011 года на месте этого прекрасного сада находился пустырь. А теперь здесь расцвел настоящий зеленый оазис из экзотических деревьев. В целом компанией "Тойота-Украина" было высажено более 4 000 деревьев.

Такие изменения не только радуют глаз своей красотой, а и улучшают экологическое состояние окружающей среды, выполняя главную цель глобальной акции Toyota. Ведь зеленые растения выделяют в атмосферу кислород, поглощая СО2. В то же время проект знакомит всех посетителей сада с японской культурой, предоставляя возможность отдохнуть в глубинах естественной атмосферы, необычной для украинской местности.

Напомним, что "Тойота-Украина" имеет сертификат системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001: 2015, что подчеркивает уважительное отношение компании к окружающей среде. "Тойота Мотор Корпорейшн" инициирует высадку деревьев и кустарников в различных странах мира и уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды, особенно в тех регионах, где расположены производственные мощности компании.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2018 пятница

больше новостей

26 октября, 2018 пятница

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать