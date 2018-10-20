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Появились подробности об американских фрегатах, которые предложили Украине

Фрегаты типа "Оливер Хазард Перри" прекрасно подходят для конвоирования судов на дальние расстояния и защиты их от подводных лодок

Об этом в эфире еженедельной рубрики "Эфир 4_5_0" на телеканале Еспресо.TV заявил эксперт по вопросам вооружения Тарас Чмут (Украинский милитарный центр), комментируя соответствующее предложение американского правительства.

"Фрегаты типа "Оливер Хазард Перри" - это большая серия эскортных океанских кораблей, которые в 80-е годы строили для нужд ВМФ США, Австралии и Испании. Исходя из назначения, фрегаты являются противолодочными кораблями, но именно эти фрегаты позиционируются как многоцелевые. В оригинальном проекте они имели противокорабельное вооружение - это пусковая установка МК-13, которая могла запускать до 4-х противокорабельных ракет "Гарпун" или до 36 зенитных ракет стандарта СМ1-МР. Сегодня на всех фрегатах США, которые еще эксплуатируются, эти установки демонтированы, потому что в этом для них нет необходимости. Там осталось только торпедное и артиллерийское вооружение, а также зенитно-ракетный комплекс, системы радиолокации, гидроакустики, РЕБу и т.д.", - отметил аналитик.

Чмут пояснил, что Соединенные Штаты - страна с самым мощным в мире флотом - сейчас отказываются от данного типа военных кораблей, поскольку с одной стороны там военный флот обновляется через 20-30 лет, а с другой - "изменились подходы":

"Эти корабли разрабатывались под конвоирование и противолодочную оборону эскортов из США в Европу в период Холодной войны. Тогда они обеспечивали защиту от советских подводных лодок, благодаря чему имеют мощнейший гидроакустический комплекс и две палубы под вертолеты, для фрегатов тоже довольно немало, и при этом упрощенные системы артиллерийского вооружения, ЗРК и прочее, потому что они непосредственно не предназначены для уничтожения надводных сил противника. Они предназначены больше для охраны, имеют большую автономность и дальность хода, а также довольно неплохие условия для экипажа".

Кроме того, сами США сейчас заменяют фрегаты на литоральные корабли - это "нечто среднее между корветом и фрегатом", и вместе с этим объявили конкурс на "фрегаты нового поколения".

В связи с этим часть фрегатов получили Турция (где они применяются в ПВО) и Польша.

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