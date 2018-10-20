Появилось видео последствий аварии, в которой погибла актриса "Дизель шоу"

20 октября, 2018, 11:56

20 октября, в 5.55 час. на 28 км автотрассы #Киев-Чоп возле села Мила произошло столкновение автобуса "Неоплан" и грузовика. В результате аварии погибла пассажир автобуса, актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская