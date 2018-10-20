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Появилось видео последствий аварии, в которой погибла актриса "Дизель шоу"

20 октября, в 5.55 час. на 28 км автотрассы #Киев-Чоп возле села Мила произошло столкновение автобуса "Неоплан" и грузовика. В результате аварии погибла пассажир автобуса, актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Местные жители несут цветы на место, где погибла актриса Марина Поплавская.

Судя по повреждениям, погибшая вилетела через лобовое стекло в зад грузовика.

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