Появилось видео последствий аварии, в которой погибла актриса "Дизель шоу"
20 октября, 2018, 11:56
20 октября, в 5.55 час. на 28 км автотрассы #Киев-Чоп возле села Мила произошло столкновение автобуса "Неоплан" и грузовика. В результате аварии погибла пассажир автобуса, актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
Местные жители несут цветы на место, где погибла актриса Марина Поплавская.
Судя по повреждениям, погибшая вилетела через лобовое стекло в зад грузовика.
- Как сообщалось, на Киевщине в ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-