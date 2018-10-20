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Посольство Украины в США заявило, что провокаторы от имени Чалого рассылают запросы американским политикам

Посольство Украины в США уличило подготовку провокации против Украины в Соединенных Штатах

"В частности, стало известно, что от имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили "запросы" к губернаторам США о проведение телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины", - сообщает посольство в Facebook.

Там не исключили, что "соответствующие материалы подставных разговоров появятся в информационном пространстве и будут использованы для провокаций или с целью нанесения ущерба двусторонним украинско-американским отношениям".

В посольстве просят партнеров и друзей быть бдительными относительно получения информации из второстепенных, непроверенных источников и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства Украины в Вашингтоне.

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