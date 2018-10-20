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Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны

Парламент Македонии в пятницу, 19 октября, большинством голосов (80 из 120) поддержал изменения в конституцию, которые дадут стране новое название - Северная Македония

Об этом сообщает DW.

Голосование в парламенте было признано таким, что произошло только со второй попытки. Результаты первого были отменены по настоянию спикера, который требовал поименного голосования.

Это голосование стало реакцией на призыв Евросоюза продолжить шаги по устранению конфликта с Грецией.

После провала референдума о вступлении Македонии в ЕС и НАТО и о переименовании страны, признанного недействительным из-за недостаточной явке, Еврокомиссия призвала Страны принять дальнейшие шаги.

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