Ночью на Закарпатье появилось 20 билбордов со словами "Зупинимо сепаратистів"
Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас, передает Укринформ.
“Эти билборды развесили очевидно ночью, это явная провокация. И почерк очень похож на те провокации, которые уже возникали на Закарпатье с раскруткой “венгерской темы” - когда два года назад в области появились стелы с венгерскими надписями. Следовательно, мы видим в этой акции действия российских спецслужб, вероятно, заказ выполняли местные жители, билборды они наклеивали без каких-либо предварительных договоренностей с владельцами рекламных площадей”, - сказал Галас.
По его словам, сейчас правоохранители в области работают над тем, чтобы найти, кто собственно расклеивал эти билборды ночью с 19 на 20 октября.
По неофициальной информации, по всей области насчитали более двух десятков таких бордов.
На них изображены Василий Брензович, лидер венгерской партии КМКС Иосиф Борто, заместитель председателя Закарпатского облсовета, и Илдика Орос, ректор венгерского института им. Ф.Ракоци в Берегове.
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