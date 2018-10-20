На выезде из Житомира полицейские стреляли по колесам Nissan, чтобы задержать серийного домушника с Кавказа

20 октября, 2018, 20:55

Вечером 20 октября 2018 года на выезде из Житомира полиция задержала домушника - выходца с Кавказа, который по предварительной информации обокрал две квартиры житомирян

Об этом сообщил руководитель Житомирской полиции Вячеслав Печененко.

"Матерого домушника, уроженца и гражданина кавказского региона, задержали сегодня вечером сотрудники криминальной полиции ГУНП вместе с патрульными. Иностранец находился в розыске львовскими коллегами за совершение грабежа. Возможно, это обстоятельство, а, возможно, природная подозрительность - но он не остановился по требованию патрульных об остановке на своем Nissan на выезде из Житомира в направлении Бердичева. Несколько десятков километров преследования - и патрульные применяют оружие, стреляя по колесам", - приводит его слова Житомир.info.

Водитель попытался скрыться, но тщетно.

"У нас есть информация и основания утверждать, что иностранец сегодня обокрал два дома житомирян. Поэтому его задержание стало результатом спецоперации полицейских, которые работали над разоблачением этого домушника в течение определенного времени", - сообщил главный полицейский области.

На странице ГУНП есть данные, что задержание произошло на автодороге Житомир–Могилев-Подольский, задержанному 28 лет.