На Волыни сожгли джип отца "янтарного прокурора", который насмерть сбил женщину

20 октября, 2018, 19:51

В городе Киверцы (Волынская область) сожгли автомобиль отца "янтарного прокурора", который в прошлом году насмерть сбил волынянку

Об этом сообщают Волынские новости.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 октября на улице Пушкина в Киверцах. Автомобиль стоял во дворе дома на две семьи. Около 2:30 соседи услышали звук взрыва и увидели пылающее авто.

По словам свидетелей, это был "невысокий джип темного цвета", вероятно, Subaru Tribeca - тот, на котором пьяный Боровик насмерть сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП. Как говорят соседи, спасатели прибыли через 10 минут, однако потушить автомобиль не удалось. В машине, по словам соседей, сгорело немало документов, которые там оставил владелец.

"Об этом человеке говорят разное: что обманывал людей и у него было много врагов. Семья эта довольно закрытая, особо так ни с кем не общаются. Их дочь живет в Англии, младший сын выучился на священника, женился, живет в Луцком районе ", - говорят соседи.

30 января 2017 вечером в селе Княгининок Луцкого района под колесами его автомобиля Subaru Tribeca погибла 35-летняя женщина, которая шла по обочине трассы, держа за руку своего малолетнего сына. От полученных травм она скончалась на месте.

Водитель, совершивший наезд, попытался сбежать, но его удалось задержать. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. ДТП совершил Киверцовский бизнесмен Владимир Боровик, который является отцом задержанного "янтарного прокурора" Ривненской области - Боровика А.В.