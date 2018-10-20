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На Киевщине в ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская

В результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области погиб пассажир автобуса, еще четверо получили травмы

Об этом сообщается на странице полиции в Киевской области в Facebook.

“Сегодня, 20 октября, в 5.55 час. на 28 км автотрассы #Киев-Чоп возле села Мила произошло столкновение автобуса "Неоплан" и грузовика. В результате аварии погибла женщина - пассажир автобуса”, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем "МАЗ".

В автобусе находились 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники следственного управления полиции Киевщины, медики.

Водитель автобуса задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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