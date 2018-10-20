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Молодые тернопольчане стали лучшими программистами в Украине

Студенческие команды программистов ТНТУ - лучшие в Украине

Они победили в финале Всеукраинской олимпиады по программированию ACM 2018, которая проходила 10-12 октября в городе Одесса, информирует 0352.ua.

Команда студентов кафедры программной инженерии Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя TNTU_YeahBoi в составе Игоря Бармака, Владимира Заяца и Николая Заярного получила диплом I степени, а команда TNTU_TNT в составе Богдана Боривца, Богдана Зашко и Оксаны Приведы  получила диплом II степени, отмечается на сайте ТНТУ.

Тренером команды выступила старший преподаватель кафедры компьютерных систем и сетей Оксана Петрик.

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