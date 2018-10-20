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Как американские фрегаты переоборудовать под нужды Украины? Сколько на это надо времени? Ответы на вопросы

Американские фрегаты типа "Оливер Хазард Перри" пригодны для размещения на них ударной артиллерии украинского производства, а именно новой противокорабельной ракеты "Нептун"

Об этом в эфире еженедельной рубрики "Эфир 4_5_0" заявил эксперт по вопросам вооружения Тарас Чмут (Украинский милитарный центр) на телеканале Еспресо.TV.

"Да, это возможно. В носовой части на баке корбаля, там где была пусковая установка (пусковая установка МК-13, которая сейчас у этих типов кораблей демонтируется согласно решению командования ВМФ США, - ред.) есть огромная площадь, где можно расположить в наклонных контейнерах перспективные ракеты. Например, "Нептун" или "Гарпун", - пояснил он.

Кроме того, там можно разместить вертикальные пусковые установки 32 ракет ІССМ американского ЗРК с дальностью действия до 50 км.

По словам Чмута, совмещение американской техники фрегатов с украинским ракетами "непростая задача", но для этого, на самом деле, нужно не много:

"Нужна РЛС для целеуказания, она может быть американская, и система управления - украинская, но мы сейчас переходим на стандарты НАТО. То есть сейчас мы на этапе создания можем создать такой коплекс (управления, - ред.) чтобы он был интегрирован под американскую технику", - добавил эксперт.

При этом экипажа нужно 200 человек на фрегат.

"Это довольно много для нашего флота", - отметил Чмут и добавил, что с подготовкой и ремонтом эти корабли выйдут на боевое дежурство под флагами Украины "не ранее, чем через год-два".

"Но сразу у нас решения не принимаются, поэтому это перспектива 2-3 лет", - подытожил соведущий рубрики Александр Аргат.

 

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