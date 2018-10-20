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Через 10 лет нам не будет на чем летать, - эксперт о состоянии ВВС Украины

Учитывая техническое состояние украинских ВВС впереди у этого рода войск непростой период

Об этом в эфире еженедельной рубрики "Эфир 4_5_0" на телеканале Еспресо.TV заявил эксперт по вопросам вооружения Тарас Чмут (Украинский милитарный центр), комментируя авиакатастрофу с военным самолетом Су-27УБ во время учений "Чистое небо".

"Украинская авиация сыплется. И в последующие годы будет сыпаться еще больше. Советская техника изношена. Оригинальных запчастей нет, доступа к оригинальным двигателям нет, потому что они все из России и чтобы мы не делали, как бы мы их не красили в какие-то новые пиксели, это не отменяет необходимости принимать решения о закупке полностью новой авиационной техники. И чтобы иметь самолеты через 7-10 лет, этот процесс (закупки новой авиатехники, - ред.) следует начинать сейчас: искать страну; искать самолет; просчитывать возможные варианты - будет ли это новый самолет, или будет подержанный; искать, какая доля может быть украинского в этом самолете; что мы можем туда поставить - из вооружения, возможно, из начинки; искать того кто на нем будет летать и тому подобное", - пояснил аналитик.

По его словам, речь идет о "совсем не простых, и совсем не быстрых процессах".

При этом соведущий рубрики Александр Аргат напомнил, что в одном из предыдущих выпусков "Эфира 4_5_0" уже рассматривался вопрос неудовлетворительном техническом состоянии украинских ВВС.

"И тогда мы говорили, что самолеты будут падать. Вот они и падают", - добавил Чмут.

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