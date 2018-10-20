Будапешт удвоит помощь венграм Закарпатья

20 октября, 2018, 07:26

Венгрия удвоит помощь закарпатским венграм на нужды тех сфер их жизни, которые обеспечивают сохранение и полнокровное развитие нацменьшинства

Об этом 19 октября заявил представитель венгерского правительства Арпад Янош Потапи, передает "Радио Свобода".

По словам статс-секретаря, Будапешт выделит на это 3 млрд форинтов (около 300 млн гривен вместо запланированных 1,5 млрд форинтов - в проекте соцпакета помощи украинским венграм на 2019 год.

"Эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сфере венгерского меньшинства в виде доплат до годового заработка", - отметил Арпад Янош Потапи.

Статс-секретарь МИД Венгрии в Берегово Левенте Мадьяр заявил, что целевая помощь на экономическое развитие венгерской общине за последние 2 года достигла 17 млрд форинтов (1,7 млрд гривен).

"Но учитывая непростое положение венгерского сообщества она может рассчитывать на еще большую сумму поддержки на будущее", - добавил он.

"Если существует государство и народ, которые заинтересованы в сильной Украине, это - Венгрия и венгерский народ. Ведь чем она сильнее, богаче и сувереннее, тем лучше для Венгрии и закарпатских венгров", - заявил Левенте Мадьяр.

Он подчеркнул, что Будапешт желает Киеву успешно преодолеть трудности, справиться с вызовами, и что в этом Венгрия готова помочь Украине.

"В то же время Венгрия имеет лишь просьбу Украины предоставить венгерскому нацменьшинству мирные условия жизни и соблюдение прав", - сказал статс-секретарь МИД Венгрии в Берегово.