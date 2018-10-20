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Автокатастрофа с актерами "Дизель Шоу" под Киевом. Новые подробности

Кроме участницы юмористического "Дизель Шоу" Марины Поплавской, которая погибла в результате этого ДТП, в неоплане, столкнувшемся с грузовиком возле села Мила на Житомирской автотрассе под Киевом, находились другие актеры, которые выступали вместе с Поплавской

Речь идет о Егоре Крутоголове и Яне Глущенко.

Их госпитализировали, сейчас их жизни ничего не угрожает.

В свою очередь на странице Крутоголова в Facebook появилось такое сообщение:

"Я жив. Она нет".

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