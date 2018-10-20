Автокатастрофа с актерами "Дизель Шоу" под Киевом. Новые подробности

20 октября, 2018, 15:22

Кроме участницы юмористического "Дизель Шоу" Марины Поплавской, которая погибла в результате этого ДТП, в неоплане, столкнувшемся с грузовиком возле села Мила на Житомирской автотрассе под Киевом, находились другие актеры, которые выступали вместе с Поплавской