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6 пострадавших в Керчи в крайне тяжелом состоянии, еще 7 - в тяжелом

Шесть человек из тех, кто пострадал во время взрыва в Керченском политехническом колледже, остаются в крайне тяжелом состоянии, еще семь - в тяжелом

Об этом сообщил назначенный российскими оккупантами "заместитель министра здравоохранения Крыма" Николай Деркач, передают разрешенные Кремлем информационные ресурсы полуострова.

"Сейчас в больницах остаются 43 человека. Из них в сумме во всех регионах шестеро до сих пор в крайне тяжелом состоянии, семеро - в тяжелом. Состояние их за эти дни не ухудшилось", - сказал он.

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По словам чиновника, медикам известно примерно о 65 получивших травмы во время взрыва и стрельбы в колледже, но не всем из них понадобилась госпитализация. Те, кто получил легкие повреждения могли не обращаться в больницу совсем, и число травмированных на самом деле может быть еще выше, добавил Деркач.

Также сообщается, что металлические элементы поражения из самодельного взрывного устройства, приведенного в действие в колледже, привели к заражению ран у многих пострадавших.

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Отметим, что перед этим сообщалось о 47 госпитализированных, а не о 43.

  • Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
  • В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.
  • Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
  • Позже сообщили, что в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство. Речь идет о 18-летнем студенте этого же колледжа, местном жителе Владиславе Рослякове. По предварительной официальной версии это массовое убийство он совершил самостоятельно.
  • Из-за событий в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких.
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