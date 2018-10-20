6 пострадавших в Керчи в крайне тяжелом состоянии, еще 7 - в тяжелом
Об этом сообщил назначенный российскими оккупантами "заместитель министра здравоохранения Крыма" Николай Деркач, передают разрешенные Кремлем информационные ресурсы полуострова.
"Сейчас в больницах остаются 43 человека. Из них в сумме во всех регионах шестеро до сих пор в крайне тяжелом состоянии, семеро - в тяжелом. Состояние их за эти дни не ухудшилось", - сказал он.
Читайте также: Керченская бойня. Индуктивность лжи
По словам чиновника, медикам известно примерно о 65 получивших травмы во время взрыва и стрельбы в колледже, но не всем из них понадобилась госпитализация. Те, кто получил легкие повреждения могли не обращаться в больницу совсем, и число травмированных на самом деле может быть еще выше, добавил Деркач.
Также сообщается, что металлические элементы поражения из самодельного взрывного устройства, приведенного в действие в колледже, привели к заражению ран у многих пострадавших.
Читайте также: Свой среди своих: что писали в соцсетях Росляков и его жертвы
Отметим, что перед этим сообщалось о 47 госпитализированных, а не о 43.
- Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.
- Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
- Позже сообщили, что в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство. Речь идет о 18-летнем студенте этого же колледжа, местном жителе Владиславе Рослякове. По предварительной официальной версии это массовое убийство он совершил самостоятельно.
- Из-за событий в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-