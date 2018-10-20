6 пострадавших в Керчи в крайне тяжелом состоянии, еще 7 - в тяжелом

20 октября, 2018, 19:11

Шесть человек из тех, кто пострадал во время взрыва в Керченском политехническом колледже, остаются в крайне тяжелом состоянии, еще семь - в тяжелом

Об этом сообщил назначенный российскими оккупантами "заместитель министра здравоохранения Крыма" Николай Деркач, передают разрешенные Кремлем информационные ресурсы полуострова.

"Сейчас в больницах остаются 43 человека. Из них в сумме во всех регионах шестеро до сих пор в крайне тяжелом состоянии, семеро - в тяжелом. Состояние их за эти дни не ухудшилось", - сказал он.

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По словам чиновника, медикам известно примерно о 65 получивших травмы во время взрыва и стрельбы в колледже, но не всем из них понадобилась госпитализация. Те, кто получил легкие повреждения могли не обращаться в больницу совсем, и число травмированных на самом деле может быть еще выше, добавил Деркач.

Также сообщается, что металлические элементы поражения из самодельного взрывного устройства, приведенного в действие в колледже, привели к заражению ран у многих пострадавших.

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Отметим, что перед этим сообщалось о 47 госпитализированных, а не о 43.