Звезду "Реала" обвиняют в похищении человека
19 октября, 2018, 14:35
Бывший агент футболиста "Реала" Карима Бензема Лео Д'Соуза обвинил француза в попытке похищения
Об этом сообщает Mediapart.fr.
По словам Д'Соузи, между ним и Бензема существовало нерешенный финансовый вопрос на сумму 50 тыс. евро. Бензема, якобы, не хотел отдавать агенту эту сумму и попытался запугать его, заставив отказаться от денег с помощью похищения.
Сам футболист уже опроверг обвинения в свой адрес в Instagram.
"Д'Соуза говорит, что Бензема находился в фургоне, но следователи опровергли это заявление. Что с этим миром не так? Дайте мне покой", - написал Бензема.
- Ранее из-за скандала с шантажом футболиста Матье Вальбуэна, Карима Бензема отстранили от выступлений за сборную Франции, за которую он не играет с октября 2015 года.
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