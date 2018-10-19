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Звезду "Реала" обвиняют в похищении человека


фото: REUTERS
Бывший агент футболиста "Реала" Карима Бензема Лео Д'Соуза обвинил француза в попытке похищения

Об этом сообщает Mediapart.fr.

По словам Д'Соузи, между ним и Бензема существовало нерешенный финансовый вопрос на сумму 50 тыс. евро. Бензема, якобы, не хотел отдавать агенту эту сумму и попытался запугать его, заставив отказаться от денег с помощью похищения.

Сам футболист уже опроверг обвинения в свой адрес в Instagram.

"Д'Соуза говорит, что Бензема находился в фургоне, но следователи опровергли это заявление. Что с этим миром не так? Дайте мне покой", - написал Бензема.

 

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