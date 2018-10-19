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Знаменитый тренер Венгер возглавит "Баварию" - СМИ


фото: Campeones.ua
"Бавария" сегодня объявит о назначении на пост главного тренера знаменитого француза Арсена Венгера

Об этом сообщает Bild.

Руководители "Баварии" 19 октября проведут пресс-конференцию. На ней будут присутствовать глава правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич. Во время пресс-конференции могут объявить о назначении Арсена Венгера новым тренером мюнхенцев.

Ранее французский специалист заявил, что планирует вернуться к работе в начале 2019 года. Венгер на протяжении 22 лет тренировал английский "Арсенал" и ушел из клуба после окончания прошлого сезона.

В "Баварии" недовольны работой нынешнего тренера Нико Ковача. Действующие чемпионы Германии сейчас занимают шестое место в Бундеслиге. Мюнхенцы не могут выиграть четыре матча подряд.

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