Знаменитый тренер Венгер возглавит "Баварию" - СМИ
19 октября, 2018, 09:32
"Бавария" сегодня объявит о назначении на пост главного тренера знаменитого француза Арсена Венгера
Об этом сообщает Bild.
Руководители "Баварии" 19 октября проведут пресс-конференцию. На ней будут присутствовать глава правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич. Во время пресс-конференции могут объявить о назначении Арсена Венгера новым тренером мюнхенцев.
Ранее французский специалист заявил, что планирует вернуться к работе в начале 2019 года. Венгер на протяжении 22 лет тренировал английский "Арсенал" и ушел из клуба после окончания прошлого сезона.
В "Баварии" недовольны работой нынешнего тренера Нико Ковача. Действующие чемпионы Германии сейчас занимают шестое место в Бундеслиге. Мюнхенцы не могут выиграть четыре матча подряд.
- ПСЖ предложил Арсену Венгеру должность спортивного директора.
- В апреле Арсен Венгер покинул "Арсенал" после 22 лет работы в лондонском клубе.
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