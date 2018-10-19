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За минуты до трагедии: видео последних кадров с пилотами Су-27 перед падением

В сеть выложили видео, на котором пилоты военного истребителя Су-27УБ, который упал во время военных учений "Чистое небо", садятся в самолет

Видео разместило издание "Радио Свобода".

Отметим, что 16 октября, около 5 часов вечера, во время международных военных учений "Чистое небо-2018" истребитель ВСУ упал в районе села Уланив Винницкой области. Двое пилотов, управлявших им, погибли.

Сначала стало известно, что погибшим командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВСУ.

Впоследствии выяснилось, что вторым погибшим был американец, пилот 194-й боевой эскадрильи Калифорнийского воздушной национальной гвардии Сет "Джетро" Неринг.

Военная прокуратура начала расследование падения военного истребителя: изъяла летные документы и провела допрос свидетелей.

В ВВС США отметили, что стали участвовать в украинском расследовании катастрофы. Они предоставили сотрудников службы безопасности для изучения деталей и помощи расследованию.

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