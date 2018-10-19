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Исчезновение журналиста Хашогги: Трамп обещает жесткую реакцию


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп пообещал "очень жесткую" реакцию Вашингтона в случае подтверждения причастности Эр-Рияда к исчезновению и возможному убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги

Об этом Трамп заявил в беседе с журналистами в Вашингтоне, передает Deutsche Welle.

При этом Трамп отметил, что журналиста, вероятно, таки убили.

"Мне именно так кажется. Это очень печально", - сказал Трамп.

Ранее президент США пообщался по телефону с королем и принцем-наследником Саудовской Аравии. По словам Трампа, оба заявили, что не знают, что случилось с Хашогги, и пообещали полное расследование.

Госсекретарь США Майк Помпео, который по поручению Трампа ездил в Эр-Рияд обсуждать исчезновение журналиста с королем Салманом и кронпринцом Мохаммедом бин Салманом, посоветовал президенту США дать саудитам несколько дней для завершения внутреннего расследования.

Напомним, об исчезновении 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой.

Турецкая полиция считает, что в здания консульства журналиста убили. Сейчас правоохранители ищут тело Хашогги в лесу Белград возле Стамбула и на окраинах города Ялова в 90 км на юг от Стамбула.

Британский, французский, нидерландский и американский министры отменили участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде в связи с беспокойством по поводу вероятного убийства журналиста.

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