Войну на Донбассе можно закончить за час, - Хуг

19 октября, 2018, 17:34

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что боевые действия на Донбассе можно прекратить в течение одного часа

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

По словам Хуга, военную часть конфликта можно остановить за считанные часы, но на полное завершение войны пойдет гораздо больше времени. Он отметил, что никогда не скрывал свое личное мнение, когда говорил о делах в Украине.

Хуг сказал, что опасается, что каждый новый день войны углубляет раны, которые украинцам будет очень трудно заживлять. Он призвал задуматься над судьбой детей, которые живут в районах боевых действий по обе стороны так называемой "контактной полосы".

Он не предлагает требовать от правительства Украины односторонних уступок, ибо считает, что это не поможет более быстрому достижению мира.

"Мы видели колонны техники военного образца, которые въезжали на территорию Украины и выезжали. Мы видели следы тяжелой техники, что вели к неконтролируемому участку границы с Российской Федерацией. Мы разговаривали с лицами в плену у украинских вооруженных сил, которые говорили, что они служили в российских воинских подразделениях, которые принимали участие в боях, находясь в Украине в системе ротации", - сказал он.

На вопрос, как ему было выслушивать упреки о шпионаже и даже обвинения, что деятельность его миссии использовали для атак, которые повлекли смерть людей, он признал, что оказаться между двумя воюющими сторонами - "небольшая приятность".

Александр Хуг видел в Украине много, но сказал "Голосу Америки", что, сложив полномочия, он собирался путешествовать Украиной "например в горы", чтобы больше увидеть не только войны и нищету.