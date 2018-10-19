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Волкер: Поставки американского оружия Украине - это не разжигание войны, а сдерживание агрессии РФ

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поставки американского оружия Украине следует расценивать не как "разжигание войны", а как сдерживание дальнейшей агрессии со стороны России

По его словам, администрация президента США видит в Украине страну, которая "имеет право на самооборону" и обладает собственной стратегией национальной безопасности, сообщает DW.

"Друзья и союзники могут обсудить, как помочь закрыть пробелы в этой стратегии", - добавил Волкер.

Он отметил важность успешного развития Украины "как здоровой и защищенной европейской демократии".

Ранее Волкер заявлял, что силовой вариант решения конфликта на Донбассе станет "катастрофой".

  • Кроме того, он отметил, что власти США намерены вводить новые санкции против России "каждый месяц-два" из-за нежелания Кремля занять конструктивную позицию в отношении Донбасса.
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