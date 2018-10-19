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В зоне ООС ранили украинского бойца, потери оккупантов - 6 человек

Украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе во время одного из вражеских обстрелов 19 октября

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины была полностью контролируемой бойцами ООС: противники 16 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 2 раза - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Российские оккупационные войска били из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под враждебные обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельское, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.

Опорные пункты вблизи Новомихайловка накрыли огнем из минометов калибра 120 мм. По позициям в районе Чермалык враги били из минометов 82-го калибра, а в Лебединском - из противотанковых управляемых ракет.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и четыре - ранены", - отметили в ведомстве.

Сегодня, 19 октября, российские наемники уже 3 раза обстреляли позиции возле населенных пунктов Авдеевка, Гнутово и Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела получил ранения украинский военнослужащий.

 

 

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