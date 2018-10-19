В Индии поезд наехал на людей, которые жгли чучела возле путей

19 октября, 2018, 18:19

Вблизи индийского города Амритсар (штат Пенджаб) поезд наехал на группу людей, в результате чего погибли как минимум 50 человек

Об этом сообщает Economic Times.

Уточняется, что местные жители жгли чучела возле железнодорожных путей в честь одного из самых популярных индуистских праздников - Дашахри. По разным данным, на путях во время аварии находилось от 300 до 700 человек.

Издание отмечает, что они не слышали гудка приближающегося поезда, из-за взрывов петард.

Пострадавшие, число которых не называется, были доставлены в больницу. Медики опасаются, что количество погибших со временем может вырасти.