В Индии поезд наехал на людей, которые жгли чучела возле путей
19 октября, 2018, 18:19
Вблизи индийского города Амритсар (штат Пенджаб) поезд наехал на группу людей, в результате чего погибли как минимум 50 человек
Об этом сообщает Economic Times.
Уточняется, что местные жители жгли чучела возле железнодорожных путей в честь одного из самых популярных индуистских праздников - Дашахри. По разным данным, на путях во время аварии находилось от 300 до 700 человек.
Издание отмечает, что они не слышали гудка приближающегося поезда, из-за взрывов петард.
Пострадавшие, число которых не называется, были доставлены в больницу. Медики опасаются, что количество погибших со временем может вырасти.
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