В Украине завершились многонациональные военные учения "Чистое небо-2018"
Об этом сообщает в Facebook Командование воздушных сил ВСУ.
Участие в обучении приняли более 700 участников из Украины и 8 стран НАТО - США, Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Эстонии, Польши и Румынии.
Учения продолжались две недели и ориентировались на поддержку суверенитета воздушного пространства, выполнение воздушных перевозок, оказание авиационной поддержки, выполнение поисково-спасательных задач, аэромедицинской эвакуации, мерах кибербезопасности и командовании подразделениями, которые привлекались на помощь в спасательных операциях.
"Учения "Чистое небо-2018" - это важное мероприятие, которое позволило усовершенствовать совместную с партнерами подготовку войск, а также повысить взаимосовместимость с целью поддержания региональной безопасности и стабильности в Восточной Европе", - сказал Руководитель учения от украинской стороны генерал-майор Андрей Ярецкий.
Военный также выразил соболезнования семьям летчиков, которые погибли во время учений в результате падения истребителя Су-27.
Старший национальный представитель на учениях "Чистое небо-2018" полковник Валерий Сморжанюк подчеркнул, что все учебно-тренировочные цели, которые были определены, достигнуты.
В свою очередь представители вооруженных сил стран НАТО поблагодарили украинских военнослужащих за гостеприимство и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и совместные тренировки.
- Напомним, во время учений "Чистое небо-2018" разбился истребитель Су-27. Погибли двое пилотов: полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВСУ и пилот 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии Сет "Джетро" Неринг. Прокуратура изъяла летные документы и допрашивает свидетелей.
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