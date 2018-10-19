В Украине завершились многонациональные военные учения "Чистое небо-2018"

19 октября, 2018, 17:17

На военных аэродромах Винницкой области торжественно завершились многонациональные военные учения “Чистое небо - 2018”

Об этом сообщает в Facebook Командование воздушных сил ВСУ.

Участие в обучении приняли более 700 участников из Украины и 8 стран НАТО - США, Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Эстонии, Польши и Румынии.

Учения продолжались две недели и ориентировались на поддержку суверенитета воздушного пространства, выполнение воздушных перевозок, оказание авиационной поддержки, выполнение поисково-спасательных задач, аэромедицинской эвакуации, мерах кибербезопасности и командовании подразделениями, которые привлекались на помощь в спасательных операциях.

"Учения "Чистое небо-2018" - это важное мероприятие, которое позволило усовершенствовать совместную с партнерами подготовку войск, а также повысить взаимосовместимость с целью поддержания региональной безопасности и стабильности в Восточной Европе", - сказал Руководитель учения от украинской стороны генерал-майор Андрей Ярецкий.

Военный также выразил соболезнования семьям летчиков, которые погибли во время учений в результате падения истребителя Су-27.

Старший национальный представитель на учениях "Чистое небо-2018" полковник Валерий Сморжанюк подчеркнул, что все учебно-тренировочные цели, которые были определены, достигнуты.

В свою очередь представители вооруженных сил стран НАТО поблагодарили украинских военнослужащих за гостеприимство и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и совместные тренировки.