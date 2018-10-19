В Украине создают современный разведывательный центр европейского уровня
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Для того чтобы руководство государства оперативно реагировало на события, принимая правильные решения, необходима объективная, проверенная, и, главное, своевременно полученная информация. В нынешних условиях жесткого противостояния разведсообщество должно иметь современные технологии реализации поставленных государством задач. СЗРУ уверенно движется в этом направлении, отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов, серьезные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности", - сказал секретарь СНБО.
Турчинов подчеркнул, что в украинском секторе обороны внедряют стандарты НАТО, а новый разведцентр создают на европейском уровне.
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