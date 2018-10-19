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В Торецк подадут воду в ближайшие дни, - Жебривский

Донецкая фильтровальная станция должна подать воду в Торецк Донецкой области в ближайшие дни

Об этом заявил бывший глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский, передает "112 Украина".

"В Торецке огромная проблема, потому что Южно-Донбасский водопровод сепаратисты не дают возобновить, он уже три года дробленный. "Подпитка" идет через другой водопровод. Сейчас Донецкая фильтровальная станция, насколько я знаю, на регламентных работах, и в ближайшие дни должны запустить воду", - заявил Жебривский.

В то же время Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявил, что сейчас местная власть организовала подвоз воды 10 водовозами - по 150 тонн в день. Воду подвозят и международные организации. Министерство также просит Красный Крест и Сaritas купить или арендовать дополнительные водовозы для подвоза воды.

15 октября в 13:15 в главное управление ГосЧС поступила информация о прорыве водопровода Горловка – Торецк.

Водопровод Горловка – Торецк диаметром 900 мм в районе г. Горловка (в так называемой серой зоне), в результате прорыва которого остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Железное, пгт Северный и Южный, отремонтируют при наличии гарантий безопасности рабочих.

 

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