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В США признали, что Украина прилагает большие усилия для прекращения войны, чем Россия

Украина прилагает максимальные усилия для прекращения войны, которую Россия развязала на Донбассе, зато со стороны РФ таких усилий недостаточно и относительно выполнения минских соглашений, в частности

Об этом в пятницу, 19 октября, заявила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео Кирстен Мэдисон во время брифинга в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

При этом она отметила, что знакома с минскими договоренностями.

"Я знаю, что Россия не делает так много шагов (как Украина, - ред.) для того, чтобы внедрить минские соглашения в жизнь", - заявила Мэдисон.

Она также выразила надежду, что этот конфликт вскоре будет завершен.

"Мы надеемся, что этот конфликт, который отнимает так много человеческих жизней, приносит так много страданий, закончится", - отметила заместитель госсекретаря США.

  • Напомним, специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить дополнительные санкции против России "каждый месяц-два" из-за ситуации в Украине.
  • Также в Госдепартаменте США напомнили европейским странам, что неприемлемо поддерживать проекты, которые увеличивают энергетическую зависимость от России.

 

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