В США признали, что Украина прилагает большие усилия для прекращения войны, чем Россия
19 октября, 2018, 20:17
Украина прилагает максимальные усилия для прекращения войны, которую Россия развязала на Донбассе, зато со стороны РФ таких усилий недостаточно и относительно выполнения минских соглашений, в частности
Об этом в пятницу, 19 октября, заявила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео Кирстен Мэдисон во время брифинга в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
При этом она отметила, что знакома с минскими договоренностями.
"Я знаю, что Россия не делает так много шагов (как Украина, - ред.) для того, чтобы внедрить минские соглашения в жизнь", - заявила Мэдисон.
Она также выразила надежду, что этот конфликт вскоре будет завершен.
"Мы надеемся, что этот конфликт, который отнимает так много человеческих жизней, приносит так много страданий, закончится", - отметила заместитель госсекретаря США.
- Напомним, специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить дополнительные санкции против России "каждый месяц-два" из-за ситуации в Украине.
- Также в Госдепартаменте США напомнили европейским странам, что неприемлемо поддерживать проекты, которые увеличивают энергетическую зависимость от России.
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