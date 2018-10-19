В США признали, что Украина прилагает большие усилия для прекращения войны, чем Россия

19 октября, 2018, 20:17

Украина прилагает максимальные усилия для прекращения войны, которую Россия развязала на Донбассе, зато со стороны РФ таких усилий недостаточно и относительно выполнения минских соглашений, в частности

Об этом в пятницу, 19 октября, заявила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео Кирстен Мэдисон во время брифинга в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

При этом она отметила, что знакома с минскими договоренностями.

"Я знаю, что Россия не делает так много шагов (как Украина, - ред.) для того, чтобы внедрить минские соглашения в жизнь", - заявила Мэдисон.

Она также выразила надежду, что этот конфликт вскоре будет завершен.

"Мы надеемся, что этот конфликт, который отнимает так много человеческих жизней, приносит так много страданий, закончится", - отметила заместитель госсекретаря США.