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В полиции назвали главную версию взрыва в квартире Мазура

Основной версией взрыва в квартире координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура является его общественная деятельность

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, для расследования преступления создали усиленную следственно-оперативную группу. Члены группы рассматривают две версии совершения преступления, основная из них — общественная деятельность сына пострадавшего мужчины (Мазура — ред.).

Аброськин подчеркнул, что правоохранители собрали достаточное количество доказательств, которое позволяет ему утверждать, что личность злоумышленника установят в ближайшее время.

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