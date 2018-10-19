В полиции назвали главную версию взрыва в квартире Мазура
19 октября, 2018, 23:39
Основной версией взрыва в квартире координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура является его общественная деятельность
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, для расследования преступления создали усиленную следственно-оперативную группу. Члены группы рассматривают две версии совершения преступления, основная из них — общественная деятельность сына пострадавшего мужчины (Мазура — ред.).
Аброськин подчеркнул, что правоохранители собрали достаточное количество доказательств, которое позволяет ему утверждать, что личность злоумышленника установят в ближайшее время.
- Напомним, что в ночь на 10 октября в квартиру координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство, в результате взрыва пострадал его отец.
- Взрыв в помещении координатора С14 Сергея Мазура в городе Борисполь полиция квалифицировала как покушение на убийство.
Читайте также
-
13 октября, 2018 Все говорят про томос, а что это значит
-
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
Читайте также
-
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-