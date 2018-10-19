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В Париже открыли мемориальную доску в честь Героя Украины Слепака


фото: facebook
В Париже на фасаде украинского Культурно-информационного центра установили мемориальную доску с именем Героя Украины, погибшего на Донбассе оперного певца Василия Слепака

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Facebook.

"В этих стенах он чувствовал себя как дома, эти стены неоднократно слышали его уникальный бас-баритон, его заразительный смех, его страстные призывы к обществу", - заявил глава МИД.

Слепак почти два десятилетия прожил во Франции, был солистом Парижской национальной оперы. С 2015 года воевал на Донбассе, погиб в июне 2016 года от пули снайпера вблизи Луганского Донецкой области. Его посмертно наградили званием Герой Украины.

В 2018 году в прокат вышел документальный фильм "Миф" о жизни Василия Слепака.

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