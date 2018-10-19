В Нидерландах впервые получил паспорт человек "нейтрального" пола
19 октября, 2018, 23:08
В Нидерландах человек впервые получил паспорт, в котором указано, что его владелец так называемого нейтральной пола
Об этом сообщает ВВС.
57-летний Леонн Зеегерс, который родился мужчиной, в 2001 году сделал операцию по смене пола, но сейчас идентифицирует себя как интерсексуального человека.
Зеегерс выиграл дело в суде, который постановил, что отказ зарегистрировать его в качестве гендерно-нейтрального человека является нарушением частной жизни, самоопределения и личного пространства.
В итоге голландец получил паспорт, в котором в графе пол указано «X» вместо «M» (мужчина) или V (женщина).
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