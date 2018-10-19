В Нидерландах впервые получил паспорт человек "нейтрального" пола

19 октября, 2018, 23:08

В Нидерландах человек впервые получил паспорт, в котором указано, что его владелец так называемого нейтральной пола

Об этом сообщает ВВС.

57-летний Леонн Зеегерс, который родился мужчиной, в 2001 году сделал операцию по смене пола, но сейчас идентифицирует себя как интерсексуального человека.

Зеегерс выиграл дело в суде, который постановил, что отказ зарегистрировать его в качестве гендерно-нейтрального человека является нарушением частной жизни, самоопределения и личного пространства.

В итоге голландец получил паспорт, в котором в графе пол указано «X» вместо «M» (мужчина) или V (женщина).