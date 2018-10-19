В молодой Солнечной системе существовала "алмазная планета", - ученые
Исследование опубликовано в журнале Nature.
Ученые считают, что 4,5 миллиарда лет назад, когда Солнечная система только формировалась, в ней образовалось множество протопланет, которые постоянно стыкались друг с другом, уничтожаясь или возрастая при этом. Именно из фрагментов протопланет образовались богатые углеродом астероиды, которые до сих пор вращаются вокруг Солнца.
Новый анализ состава обломков одного из таких астероидов с 2008 года указал на то, что он был осколком одной из потерянных планет Солнечной системы.
Метеориты Алмахата Ситта пролетели над Нубийской пустыней в Африке десять лет назад. Внутри сохранившихся обломков обнаружили кристаллы алмаза диаметром до 100 мкм.
Существует несколько гипотез, объясняющих происхождение алмазов в астероидах. Согласно первой, небольшие алмазы образуются при столкновении крупных, планетоподобных твердых тел, но они обычно в 100 раз меньше обнаруженные учеными.
Вторая гипотеза объясняет происхождение космических алмазов конденсацией углерода в облаках межпланетного газа и пыли - но такие кристаллы должны быть еще меньше.
Ученые, которые изучали алмазы нубийских метеоритов, предложили другое объяснение: они считают, что эти кристаллы выросли в недрах протопланеты до того, как она столкнулась с другим небесным телом.
По другим минералам, которые входят в состав метеоритов, ученые оценили размер "алмазной" протопланеты. Чтобы создать давление, необходимое для формирования сульфидных кристаллов, протопланета должна была быть не меньше Меркурий или Марс.
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