В метро Киева прекращено движение через станцию "Почайна"
19 октября, 2018, 10:35
В столичном метрополитене временно остановили движение поездов по синей ветке через станцию "Почайна"
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