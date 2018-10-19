В метро Киева прекращено движение через станцию "Почайна"

19 октября, 2018, 10:35

В столичном метрополитене временно остановили движение поездов по синей ветке через станцию "Почайна"

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Синяя ветка. Поломка поезда по станции "Почайна". Движение поездов организовано от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади". Извиняемся за временные неудобства!"