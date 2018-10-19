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В метро Киева прекращено движение через станцию "Почайна"


фото: facebook/klimetin
В столичном метрополитене временно остановили движение поездов по синей ветке через станцию "Почайна"

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Синяя ветка. Поломка поезда по станции "Почайна". Движение поездов организовано от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади". Извиняемся за временные неудобства!"

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