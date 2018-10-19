В Луцке убийца несовершеннолетнего гулял по городу, потому что ему не нашли места в колонии

19 октября, 2018, 19:08

В Луцке правоохранители не нашли для убийцы несовершеннолетнего свободного места в тюрьме, родственники погибшего столкнулись с ним прямо на улице

Об этом сообщил в Facebook заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, наверное, думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам Луцке, а не тюремными коридорами, потому что... вдумайтесь! в учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места!" – пишет он.

По словам Енина, родственники погибшего столкнулись с убийцей прямо на улице, а в полиции им объяснили, что в колонии нет свободных мест.

Чиновник рассказал, что в ситуацию вмешалась прокуратура и добилась наказания для преступника.

"Осужденный уже этапирован в места исполнения наказаний (исправительная колония)", - написал Енин.

Заместитель главы ГПУ отметил, что против сотрудников полиции, которые допустили такую ситуацию, возбуждено служебное расследование.

"Все региональные прокуратуры получили поручение проверить состояние соблюдения законности в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и ареста", - добавил Енин.