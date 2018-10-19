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В Киеве "Интерсити" сбил насмерть мужчину, который выпивал на путях

В Дарницком районе Киева скоростной поезд "Интерсити" сбил мужчину на железнодорожной станции "Фармацевтическая"

От полученных травм тот скончался на месте, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в пятницу, 19 октября. По словам дежурной по переезду, она не видела, что на путях сидят люди. В этот момент в сторону центрального вокзала ехал скоростной поезд "Интерсити+" №725 сообщением Харьков — Киев.

Машинист увидел людей, начал экстренно тормозить и подавать звуковой сигнал, но один из мужчин увернуться не успел.

Друг погибшего Геннадий рассказал, что он увидел поезд далеко, но скорость его была высокой. Жену умершего и еще одного мужчину он оттолкнул, а последнего не успел.

В момент столкновения вся компания находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. После события, те что выжили, находясь в шоковом состоянии, выпили еще алкоголя и уснули на лестнице платформы.

Пострадавший мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Предварительно, он скончался от открытой черепно-мозговой травмы. Подробности инцидента выясняются.

 

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