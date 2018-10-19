В Киеве пройдет III Форум по косвенному налогообложению

19 октября, 2018, 14:46

26 октября 2018 в столице пройдет III Форум по косвенному налогообложению. Его организаторами выступили Ассоциация налоговых советников совместно совместно с Международной фискальной ассоциацией, платформой Taxlink, Ассоциацией административных судов, Советом адвокатов города Киева и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

Участниками мероприятия будут судьи, ученые, юристы, аудиторы, представители исполнительной, законодательной ветвей власти и общественных организаций.

Данное мероприятие поможет создать условия для всестороннего обсуждения и решения проблем правового регулирования налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Само мероприятие пройдет в помещении Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по адресу улица Владимирская, 60, 2-й этаж, аудитория 329.

Чтобы принять участие в Форуме необходимо заполнить анкету: https://goo.gl/forms/GY5uxDBKh3ITb1pY2

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