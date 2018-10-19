 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве пройдет III Форум по косвенному налогообложению

26 октября 2018 в столице пройдет III Форум по косвенному налогообложению. Его организаторами выступили Ассоциация налоговых советников совместно совместно с Международной фискальной ассоциацией, платформой Taxlink, Ассоциацией административных судов, Советом адвокатов города Киева и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

Участниками мероприятия будут судьи, ученые, юристы, аудиторы, представители исполнительной, законодательной ветвей власти и общественных организаций.

Данное мероприятие поможет создать условия для всестороннего обсуждения и решения проблем правового регулирования налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Само мероприятие пройдет в помещении Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по адресу улица Владимирская, 60, 2-й этаж, аудитория 329.

Чтобы принять участие в Форуме необходимо заполнить анкету: https://goo.gl/forms/GY5uxDBKh3ITb1pY2

Аккредитация СМИ - Дарья Балицкая, balitskaya.d@jurimex.ua.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2018 пятница

больше новостей

19 октября, 2018 пятница

18 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать