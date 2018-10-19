В Киеве неизвестные ворвались в квартиру вдовы Вороненкова и захватили помещение
19 октября, 2018, 10:13
В четверг, 18 октября, неизвестные мужчины взломали дверь и ворвались в квартиру на бульваре Т. Шевченко в Киеве, где проживает вдова застреленного экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова
Об этом сообщает в Facebook прокуратура Киева.
Во время инцидента в помещении находились сын Максаковой и няня. Агрессивные мужчины заменили замки на дверях и требовали освободить помещение.
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Потерпевшие обратились к правоохранителям, которые задержали девятерых участников противоправных действий. Задержанных доставили в Шевченковское управление полиции. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).
- Напомним, в декабре 2016 года Вороненков вместе со своей женой, также бывшим депутатом российской Госдумы, оперной певицей Марией Максаковой, переехал в Украину. 14 февраля 2017 года он сообщил о получении украинского гражданства.
- В Украине бывший российский депутат дал показания по делу о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.
- 23 марта Вороненкова убили на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Во время стрельбы был ранен его охранник, а также нападавший, который позже скончался от ранений.
- Вдова Вороненкова Максакова заявила, что заказчиками убийства были российские криминальные авторитеты, которые сотрудничают с ФСБ, в частности с экс-руководителем управления ФСБ Олегом Феоктистовым.
- Генпрокуратура обнародовала результаты следствия по поводу убийства экс-депутата российского парламента Дениса Вороненкова. Убийство Вороненкова заказал криминальный авторитет из России, экс-супруг Максаковой. В прокуратуре рассказали, как готовилось убийство Вороненкова.
- В апреле 2018 года вдова Вороненкова заявила, что ей угрожают.
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