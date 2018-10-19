В Киеве неизвестные ворвались в квартиру вдовы Вороненкова и захватили помещение

19 октября, 2018, 10:13

В четверг, 18 октября, неизвестные мужчины взломали дверь и ворвались в квартиру на бульваре Т. Шевченко в Киеве, где проживает вдова застреленного экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова

Об этом сообщает в Facebook прокуратура Киева.

Во время инцидента в помещении находились сын Максаковой и няня. Агрессивные мужчины заменили замки на дверях и требовали освободить помещение.

Читайте также. Кто и как организовал убийство российского экс-депутата Вороненкова. Результаты расследования

Потерпевшие обратились к правоохранителям, которые задержали девятерых участников противоправных действий. Задержанных доставили в Шевченковское управление полиции. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).