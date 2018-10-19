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В Киеве неизвестные ворвались в квартиру вдовы Вороненкова и захватили помещение


фото: subnews
В четверг, 18 октября, неизвестные мужчины взломали дверь и ворвались в квартиру на бульваре Т. Шевченко в Киеве, где проживает вдова застреленного экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова

Об этом сообщает в Facebook прокуратура Киева.

Во время инцидента в помещении находились сын Максаковой и няня. Агрессивные мужчины заменили замки на дверях и требовали освободить помещение.

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Потерпевшие обратились к правоохранителям, которые задержали девятерых участников противоправных действий. Задержанных доставили в Шевченковское управление полиции. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).

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