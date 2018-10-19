В Киеве кондуктора зажало насмерть между двумя автобусами
19 октября, 2018, 22:32
В Дарницком районе столицы на метро "Красный хутор" произошло ДТП с участием двух автобусов, в котором погиб человек
Как удалось узнать Вартовым Еспресо, на конечной остановке для отстоя автобусов МАЗ начал движение. В это время женщина лет 60 попала в "слепую" зону между двумя автобусами и ее зажало между ними.
Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Как оказалось впоследствии, женщина - кондуктор, которая работала в одном из автобусов. Окончательные обстоятельства гибели работницы Киевпастранса будет выяснять следствие.
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