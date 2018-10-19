В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в керченском колледже, - росСМИ
Об этом сообщил так называемый МЗ Крыма, передает "РИА Новости".
Согласно данным "МЗ", в крымские больницы госпитализировали 20 пострадавших из колледжа Керчи.
"Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения Керчи, Лениного и Симферополя, получают необходимую помощь, состояние разной степени тяжести, но стабильное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка, которая остается в городской больнице Керчи, находится в состоянии средней степени тяжести. Четыре человека госпитализированы в Ленинскую центральную районную больницу, среди них - девушка в состоянии средней степени тяжести. Еще один пострадавший, 18-летний парень, госпитализирован в республиканскую больницу им.Семашко в состоянии средней степени тяжести.
Кроме этого, в симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 лечатся еще 6 пострадавших. Всем пациентам в возрасте от 18 до 28 лет диагностировали травмы средней степени тяжести. В "ведомстве" отметили, большинство выпишут на амбулаторное лечение в течение 10-14 дней.
Также сообщили, что 8 детей в возрасте от 15 до 17 лет госпитализировали в симферопольскую республиканскую детскую клиническую больницу. Среди них 5 девушек и 3 юношей.
"Все они были прооперированы, некоторые не один раз. Состояние трех детей остается тяжелым, пятерых – средней степени тяжести", - отметили в МЗ Крым.
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- Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.
- Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
- Позже сообщили, в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство.
- Из-за событий в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких.
- Количество жертв в результате взрыва и стрельбы в колледже оккупированной Керчи увеличилось до 21.
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