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В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в керченском колледже, - росСМИ


фото: crimea.ria
20 пострадавших во время стрельбы и взрыва в колледже Керчи, которых прооперировали, находятся в состоянии тяжелой и средней степени

Об этом сообщил так называемый МЗ Крыма, передает "РИА Новости".

Согласно данным "МЗ", в крымские больницы госпитализировали 20 пострадавших из колледжа Керчи.

"Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения Керчи, Лениного и Симферополя, получают необходимую помощь, состояние разной степени тяжести, но стабильное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка, которая остается в городской больнице Керчи, находится в состоянии средней степени тяжести. Четыре человека госпитализированы в Ленинскую центральную районную больницу, среди них - девушка в состоянии средней степени тяжести. Еще один пострадавший, 18-летний парень, госпитализирован в республиканскую больницу им.Семашко в состоянии средней степени тяжести.

Кроме этого, в симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 лечатся еще 6 пострадавших. Всем пациентам в возрасте от 18 до 28 лет диагностировали травмы средней степени тяжести. В "ведомстве" отметили, большинство выпишут на амбулаторное лечение в течение 10-14 дней.

Также сообщили, что 8 детей в возрасте от 15 до 17 лет госпитализировали в симферопольскую республиканскую детскую клиническую больницу. Среди них 5 девушек и 3 юношей.

"Все они были прооперированы, некоторые не один раз. Состояние трех детей остается тяжелым, пятерых – средней степени тяжести", - отметили в МЗ Крым.

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