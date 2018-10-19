В Филиппинском море на американский авианосец упал вертолет
19 октября, 2018, 11:01
В Филиппинском море на полетную палубу авианосца ВМС США USS Ronald Reagan упал вертолет MH-60 Seahawk
По информации газеты Минобороны США Stars and Stripes, вертолет разбился сегодня утром вскоре после взлета.
В результате инцидента несколько человек получили ранения и сейчас находятся под наблюдением медиков авианосца. Жизни пострадавших ничего не угрожает, но некоторых из них планируют вывести на берег.
Количество пострадавших не называют.
USS Ronald Reagan остается в полной готовности к выполнению своей миссии и с его палубы уже возобновлены полеты, заявили в пресс-службе ВМС США.
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