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В Филиппинском море на американский авианосец упал вертолет

В Филиппинском море на полетную палубу авианосца ВМС США USS Ronald Reagan упал вертолет MH-60 Seahawk

По информации газеты Минобороны США Stars and Stripes, вертолет разбился сегодня утром вскоре после взлета.

В результате инцидента несколько человек получили ранения и сейчас находятся под наблюдением медиков авианосца. Жизни пострадавших ничего не угрожает, но некоторых из них планируют вывести на берег.

Количество пострадавших не называют.

USS Ronald Reagan остается в полной готовности к выполнению своей миссии и с его палубы уже возобновлены полеты, заявили в пресс-службе ВМС США.

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