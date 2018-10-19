В центре Киева в 2019 году появится новый мост. Как он должен выглядеть

19 октября, 2018, 13:37

Киевская городская государственная администрация показала мост, который соединит парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов

Соответствующее видео опубликовали на сайте ведомства.

Отмечается, что пешеходный мост планируют возвести к концу весны 2019 года. Длина моста 210 метров, ширина будет меняться – от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход планируют сделать из бетона и стекла.

По словам мэра Виталия Кличко, мост соединит парк "Владимирская горка" с парком "Крещатый". С моста можно будет увидеть весь Киев. Он будет служить лишь для пешеходов и велосипедистов.

Сообщается, что следующей весной завершат реконструкцию Аллеи художников. В частности, воплотят проект крупного туристического маршрута от Пейзажной аллеи до Киево-Печерской Лавры. Мэр пообещал презентовать мост в конце весны 2019 года.