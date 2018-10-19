В Азовском море нашли обломки российского самолета Л-39, пилоты погибли, - СМИ
В то же время собеседник агентства отметил, что оба пилота, по предварительным данным, погибли.
"Официального подтверждения о гибели пилотов пока нет, летчики или их тела еще не найдены, но чудес не бывает. Место падения самолета установлено точно, там найдены обломки машины и один парашют, на котором один из пилотов катапультировался. Парашют оказался пустым, летчика в нем не было", - сказал собеседник агентства, отметив, что с момента катастрофы Л-39 прошло уже много часов и так долго пилоты на плаву быть не могли.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета произошла катастрофа учебного самолета Л-39.
В Минобороны РФ добавили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
Читайте также
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
13 октября, 2018 Все говорят про томос, а что это значит
-
Читайте также
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
13 октября, 2018 Все говорят про томос, а что это значит