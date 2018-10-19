В Азовском море нашли обломки российского самолета Л-39, пилоты погибли, - СМИ

19 октября, 2018, 13:47

В Азовском море нашли место падения и обломки самолета Л-39 Минобороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на источники

В то же время собеседник агентства отметил, что оба пилота, по предварительным данным, погибли.

"Официального подтверждения о гибели пилотов пока нет, летчики или их тела еще не найдены, но чудес не бывает. Место падения самолета установлено точно, там найдены обломки машины и один парашют, на котором один из пилотов катапультировался. Парашют оказался пустым, летчика в нем не было", - сказал собеседник агентства, отметив, что с момента катастрофы Л-39 прошло уже много часов и так долго пилоты на плаву быть не могли.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета произошла катастрофа учебного самолета Л-39.

В Минобороны РФ добавили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта.